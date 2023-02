Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher entwenden Tresor aus Museumsbüro/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Freitagabend (10.02.) und Samstagvormittag (11.02.) in die Büroräumlichkeiten eines Museums "An der Stadtmühle". Die Kriminellen entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem Münzen und Geld befanden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06142/6960.

