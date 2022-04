LPI-G: Dieb gelangt über die Heckscheibe ins Fahrzeug

Altenburg (ots) - Altenburg: Als ein 31-jähriger Mann seinen Einkauf nicht bezahlen wollte, kam es gestern Nachmittag (26.04.2022) zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Dr.-Wilhelm-Kütz-Straße in Altenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann das Geschäft gegen 16.15 Uhr zu verlassen, ohne die Waren in seinem Rucksack zu bezahlen. Als er daraufhin von einem Mitarbeiter (50) angesprochen und ...

mehr