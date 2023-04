Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Farbschmierer brachten Fahrbahnmarkierungen auf - Polizei stellte Personalien fest - Zeugen zu weiteren Taten im Stadtgebiet gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Donnerstag trieb ein Farbschmierer-Duo in dem "Stahlwerksweg" sein Unwesen, Polizeibeamten wurden auf den jungen Mann und seine jüngere Komplizin aufmerksam und stellten die Personalien fest. Noch in derselben Nacht kam es zu weiteren Taten im Osnabrücker Stadtgebiet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Gegen 0.35 Uhr bemerkten Osnabrücker Polizisten zufällig zwei Personen in der Nähe der "Hannoversche Straße", die beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich hinter einer Hauswand verschwanden. Als die Beamten den Verdächtigen folgten, versuchten beide Personen sich fluchtartig zu entfernen. Vergeblich, denn die Ordnungshüter reagierten schnell und stellten das Duo noch im Nahbereich. Bei einer anschließenden Absuche der Umgebung konnten mehrere frische Fahrbahnmarkierungen festgestellt werden. In dem Korb eines Zweirades der Verdächtigen befanden sich weiße Sprühfarbe und zwei Schablonen mit ähnlichen frischen Farbanhaftungen. Mithilfe der Schablonen schmierte das Duo die Aussagen "1,5 Meter" und "POLITIK HANDEL JETZT" auf die Fahrbahn.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Bramsche und eine 21-jährige Osnabrückerin. Beide wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in ihre Freiheit entlassen, die Tatmittel wurden sichergestellt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Noch in derselben Nacht kam es zu weiteren Taten im Stadtgebiet. Gegen 3 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Osnabrücker Stadtverwaltung in der "Bierstraße" verdächtige Geräusche an der Außenwand des Gebäudes. Wenig später wurde festgestellt, dass Unbekannte einen Schaukasten mit grüner Farbe überschüttet hatten und neben diesen womöglich mit einer Schablone das Wort "Greenwashing" aufbrachten. Auf gleiche Art und Weise wurde zudem der Satz "Die Erde brennt & ihr baut weiter Autobahnen" mit roter Farbe aufgebracht. In dem betroffenen Gebäude sind u.a. mehrere Fraktionen räumlich untergebracht.

Tatverdächtige können vor Ort nicht ausfindig gemacht werden.

Ebenso betroffen von den nächtlichen Farbschmierereien sind zwei Parteigebäude an der "Lengericher Landstraße" sowie "Hasestraße."

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3403 oder -2115 zu melden. Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen dauern derzeit an.

