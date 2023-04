Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Polizei sucht Toyota-Fahrer nach Beinaheunfall mit Radfahrer

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, kam es auf dem "Konrad-Adenauer-Ring" zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Radfahrer. Die Ursache hierfür setzte der Zweiradfahrer selbst, indem er über eine rote Ampel fuhr. Nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung konnte der Toyota-Fahrer eine Kollision verhindern. Kurz zuvor musste bereits eine Osnabrücker Funkstreife stark bremsen, um in Höhe der Einmündung zum "Pottgraben" nicht mit dem Rotlichtfahrer zu kollidieren. Nach den beiden Rotlichtfahrten stoppten die Beamten den Radfahrer. Es handelt sich dabei um einen 44-jährigen Mann mit Wohnsitz in Osnabrück. Eine Abfrage seiner Personalien ergab, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Polizisten nahmen den Rotlichtfahrer daraufhin in Gewahrsam. Nun suchen die Beamten nach dem Fahrer des Toyota-Yaris, der durch den Radfahrer behindert wurde und stark bremsen musste. Dieser wird gebeten, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

