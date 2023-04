Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

A33: Tödlicher Verkehrsunfall am Stauende

Osnabrück (ots)

Im Autobahnkreuz Osnabrück-Süd ereignete sich am Dienstag gegen 11:30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Sattelzugs, ein 22-jähriger Mann aus Polen, beabsichtigte von der A33 in Richtung Diepholz auf die A30 in Richtung Niederlande zu wechseln. Bedingt durch einen Stau kam der Sattelzug zwischen dem Hauptfahrstreifen der A33 und dem Abfahrtsbereich zum Stillstand. Ein 48-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte, unterwegs in einem Audi A6, fuhr dem stehenden Lkw ungebremst hinten auf. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück, der Rettungsdienst und die Polizei eilten mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle. Die Helfer konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen, er war nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die A33 in Richtung Diepholz im Bereich der Unfallstelle voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell