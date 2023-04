Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen/Kettenkamp: Zwei Firmentransporter aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bersenbrück (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag (13:00 Uhr) bis Montagmorgen (06:15 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren eines VW Caddys in Kettenkamp an der "Holstener Straße". In der selben Zeit kam es in Badbergen an der "Hauptstraße" zu einem weiteren Aufbruch eines Firmentransporters. Bei beiden Taten wurde Werkzeug entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

