Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Autoreifen zerstochen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, während der Fußballpartie Vfl Osnabrück - Dynamo Dresden, kam es an der Bremer Straße 51 zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos. Auf einem Parkplatz der Deutschen Bahn wurden an drei Pkw jeweils zwei Reifen zerstochen. Die Polizei bittet zum Zeugenhinweise, erreichbar sind die Beamten unter 0541/327-2115.

