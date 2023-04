Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub in der "Pagenstecherstraße" - Polizei sucht Zeugen und Helfer

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der "Pagenstecherstraße" zu einem Raubdelikt. Die zwei Täter flüchteten, als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und dem Opfer zur Hilfe eilten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und den Helfern. Gegen 5.48 Uhr hielt sich ein 38-Jähriger mit einem weiteren Mann in der Nähe eines Discounters in der Straße "Am Springmannskamp" auf. Den Fremden hatte das spätere Opfer zuvor in einem nahegelegenen Schnellrestaurant kennengelernt. Zusammen wollte man mit einem Taxi die Heimreise nach Lotte (NRW) antreten. Plötzlich erschien jedoch ein zweiter Mann und zog dem 38-Jährigen unvermittelt eine Plastiktüte über den Kopf. Die Unbekannten schlugen dem hilflosen Mann daraufhin ins Gesicht und raubten Bargeld sowie einen Schlüsselbund aus seiner Hosentasche. Kurz darauf wurden zwei Passanten auf die Situation aufmerksam und eilten dem Opfer zur Hilfe. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Mit leichten Verletzungen fuhr das Opfer mit einem Taxi nach Hause und informierte die Polizei.

Zur Personenbeschreibung:

1. Täter:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - ca. 165cm groß - braune Haare - Kapuzenpullover - osteuropäisches Erscheinungsbild

2. Täter:

- männlich - kräftige Statur - ca. 170cm groß - Glatze - Pullover - osteuropäisches Erscheinungsbild

Nun suchen die Ermittler nach Zeugen und den Helfern. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell