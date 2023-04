Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Leichter Verkehrsunfall - Zusammestoß zwischen Pkw und Pedelec

Bramsche (ots)

Ein 72-jähriger Bramscher beabsichtigte am Montag gegen 14:35 Uhr die Gehnstraße aus der Straße Am Frettberg in Richtung Tömmern zu queren. Dabei übersah der Pedelec-Fahrer die Bevorrechtigung eines Skoda Fabia, der die Gehnstraße in Richtung Ueffeln befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 72-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die 46-jährige Bramscherin am Steuer des Skoda kam mit dem Schrecken davon. Am Pkw und dem Pedelec entstanden Sachschäden, das Auto konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen.

