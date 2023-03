Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiinspektion Bad Dürkheim - Trickdiebstahl in Bäckerfiliale

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.03.2023 im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu einem Trickdiebstahl. Der Geschädigte habe sich mit zwei weiteren ihm unbekannten Frauen in der Filiale aufgehalten. Im weiteren Verlauf habe eine der Täterinnen den Geschädigten angerempelt und ihm seinen in der linken Jackentasche befindlichen Geldbeutel gestohlen. Die Täterinnen seien dann in Richtung Bahnhof weggerannt, dort verlor der Geschädigte sie aus den Augen. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: ca. Anfang 20 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet und blonde Haare. Eine der Täterinnen habe eine schwarze Handtasche der Marke GUESS, die andere eine Zipfelmütze mit einem Bommel getragen.

