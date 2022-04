Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kurz nach Handy-Diebstahl in Straßenbahn: Opfer erkennt mutmaßlichen Täter wieder; Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Kurz nachdem er am späten gestrigen Dienstagabend beim Polizeirevier Ost in Kassel den Diebstahl seines Handys in einer Straßenbahn angezeigt hatte, erkannte ein 20-Jähriger aus Kassel den mutmaßlichen Täter in einer anderen Straßenbahn wieder. Die von ihm sofort alarmierte Streife des Polizeireviers Ost stoppte die in Richtung Innenstadt auf der Leipziger Straße fahrende Tram gegen 23:30 Uhr an der Haltestelle Sandershäuser Straße und nahm den 23 Jahre alten Tatverdächtigen fest. An der Stelle, wo er in der Straßenbahn gesessen hatte, fanden die Beamten unter einem Sitz das Smartphone des 20-Jährigen, das ihm gegen 22:15 Uhr beim Ausstiegen aus einer Tram an der Haltestelle Lindenberg gestohlen worden war. Den derzeit wohnsitzlosen 23-Jährigen brachte die Streife für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Er muss sich nun wegen Taschendiebstahls verantworten. Das iPhone 13 konnten die Beamten zweifelsfrei dem 20-Jährigen zuordnen, der das Handy anschließend dankend wieder in Empfang nehmen konnte.

