Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Großenritte und Besse

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): An der Einmündung der Landesstraßen 3218 und 3219 zwischen Baunatal-Großenritte und Edermünde-Besse ist es am heutigen Dienstagvormittag gegen 11 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Einer der beiden Fahrer, ein 80-Jähriger aus Baunatal, wurde schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Wagens, eine 78-Jährige aus Baunatal, zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Versorgung des Schwerverletzten war zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an der Unfallstelle gelandet. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 12:30 Uhr, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zum Unfallhergang berichten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West, dass der 80-Jährige mit einem Dacia von der L 3219, der Besser Straße, gekommen war und an der Einmündung zur L 3218 nach links in Richtung Großenritte abbiegen wollte. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des von links kommenden Skodas der 78-Jährigen, die in Richtung Besse unterwegs war. Beide Wagen krachten daraufhin im Einmündungsbereich zusammen. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell