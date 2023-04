Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Hoher Sachschaden nach Brand in Wohnhaus

Wallenhorst (ots)

Am Montagabend geriet gegen 23:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses am "Höhenweg" in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf die unteren Wohnräume verhindern. Während des Brandausbruchs befanden sich fünf Personen in dem Gebäude. Diese konnten das Haus unversehrt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Die Wohnräume sind bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

