POL-RE: Marl: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Bank

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag rief eine unbekannte Frau bei einer Seniorin in Beringhausen an und gab sich als Polizeibeamtin aus. Sie erklärte, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitze. Sie könnten ihn aber auf Kaution frei lassen. Die Frau aus Castrop-Rauxel suchte ihren Schmuck zusammen und übergab ihn einem fremden Mann, der an ihrer Wohnanschrift ...

