POL-RE: Castrop-Rauxel: Falsche Polizeibeamte erfolgreich

Recklinghausen (ots) - Am 7. März 2023 gegen 21:55 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen REWE-Markt an der Hafenstraße in Datteln. Ein maskierter männlicher Einzeltäter betrat kurz vor Ladenschluss den Supermarkt und bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem dem Tatverdächtigen Bargeld in bislang unbekannter Höhe ausgehändigt wurde, steckte er dieses in eine mitgeführte ...

