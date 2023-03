Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bewaffneter Raubüberfall auf REWE-Markt in Datteln

Recklinghausen (ots)

Am 7. März 2023 gegen 21:55 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen REWE-Markt an der Hafenstraße in Datteln.

Ein maskierter männlicher Einzeltäter betrat kurz vor Ladenschluss den Supermarkt und bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem dem Tatverdächtigen Bargeld in bislang unbekannter Höhe ausgehändigt wurde, steckte er dieses in eine mitgeführte Bauchtasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Lohstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich, - ca. 20-30 Jahre alt, - etwa 1,90 m groß, kräftige Statur - Komplett dunkel bekleidet, - Maskiert mit einer dunklen Sturmhaube, - Schwarze Bauchtasche mitgeführt, - sprach akzentfrei Deutsch, - schwarzer, kleiner Revolver.

Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise geben können oder aber die Tat beobachtet haben, werden diese gebeten sich mit der Polizei Recklinghausen unter der Rufnummer 0800-2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell