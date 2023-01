Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei kontrolliert Autoposer

Gifhorn (ots)

Am Freitag und Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn zahlreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gifhorn durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf Posing-Handlungen, bei denen über lautstarkes Fahrverhalten die Aufmerksam Anderer erregt werden soll. Auch bauartveränderte Fahrzeuge wurden vermehrt kontrolliert.

So fiel den Beamten am Freitag gegen 20:40 Uhr unter anderem ein BMW auf, welcher auf einem überdachten Parkplatz eines Supermarktes zwei Mal für mehrere Sekunden stark beschleunigte. Im Rahmen der Kontrolle wurde ferner festgestellt, dass die verbaute Abgasanlage unzulässig und fast doppelt so laut wie erlaubt war.

Am Samstag zog gegen 23:30 Uhr ein 25-jähriger Fahrer eines Volkswagen Golf R die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, da er an selber Örtlichkeit ebenfalls zwei Mal lautstark beschleunigte. Auch hier ergaben sich bei der Kontrolle des Fahrzeugs Unstimmigkeiten, sodass das Fahrzeug noch in der Nacht auf die Hebebühne der Polizei verbracht wurde. An der Abgasanlage wurde eine Loch festgestellt, wodurch der Pkw merklich lauter war. Auch das verbaute Fahrwerk war unzulässig.

In beiden Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Bußgeld für Posing-Handlungen beläuft sich je auf 160 EUR. Die Weiterfahrt des 24-Jährigen sowie die des 25-Jährigen wurde untersagt. Sie müssen das Fahrzeug innerhalb von zwei Wochen mangelbefreit vorzeigen.

