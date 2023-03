POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter beschädigt Überwachungskameras in Straßenbahn - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Am 28.03.2023, in der Zeit zwischen 19:00 und 21:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Hochparterrewohnung auf der Zeller Straße in Bad Godesberg ein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren die Unbekannten zunächst auf den Balkon der Wohnung geklettert. Durch das gewaltsame Öffnen der Balkontüre ...

