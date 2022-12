POL-OG: Gutach - Gegen Eisenmast geprallt und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots) - Der offenbare technische Defekt an einer Freileitung der Stromversorgung führte am späten Dienstagabend in der Blumenstraße zu einem Einsatz. Gegen 22:35 Uhr wurden die Rettungskräfte über eine Rauchentwicklung im Bereich eines Daches informiert. Vor Ort war jedoch kein Dachstuhlbrand ursächlich. Am Abzweig einer Stromleitung kam es zur Funkenbildung und Rauchentwicklung, was durch Feuerwehr und ...

mehr