POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Friesdorf - Polizei registrierte weiteren Einbruchsversuch - Wer hat etwas beobachtet?

Am 28.03.2023, in der Zeit zwischen 19:00 und 21:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Hochparterrewohnung auf der Zeller Straße in Bad Godesberg ein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren die Unbekannten zunächst auf den Balkon der Wohnung geklettert. Durch das gewaltsame Öffnen der Balkontüre hatten sie sich dann Zugang in die Zimmer verschafft, die augenscheinlich auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurde. Zu Art und Umfang möglicher Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nachbarn hatten gegen 20:55 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, die möglicherweise dem Einbruch zuzurechnen sind.

Die Bonner Polizei war am gleichen Tag zu einem versuchten Einbruch in eine Hochparterrewohnung auf der Niersteiner Straße in Bonn-Friesdorf gerufen worden. In dem Zeitraum zwischen 16:30 und 22:00 Uhr waren Unbekannte auf den Balkon der Wohnung geklettert und hatten von dort aus vergeblich versucht, die Balkontüre aufzuhebeln.

Zu den beiden Fällen hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen,

