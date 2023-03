Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Bad Godesberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am Montag (27.03.2023) registrierte die Bonner Polizei zwei Einbrüche im Stadtbezirk Bad Godesberg:

Durch das gewaltsame Öffnen der Haustür verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einer Doppelhaushälfte an der Spiegelhofstraße in Bonn-Plittersdorf. Zur Tatzeit gegen 15:45 Uhr wurde eine Bewohnerin auf Geräusche aufmerksam und hielt Nachschau. In der Folge flüchteten zwei Frauen und eine dritte männliche Person aus dem Haus in Richtung Mühlenstraße. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Im Bad Godesberger Villenviertel brachen zwei bislang unbekannte Männer in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Scharnhorststraße ein. Zur Tatzeit gegen 19:45 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher in den Garten des Hauses, wo sie die Terrassentür aufhebelten. Nach dem Einstieg in die Räume durchsuchten die Unbekannten diese augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Ein Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Auch hier dauern die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut noch an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu beiden geschilderten Fällen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell