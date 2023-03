Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Wachtberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (25.03.2023) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Huppenbergstraße in Wachtberg-Pech einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der mutmaßliche Einbrecher zur Tatzeit gegen 17:40 Uhr in den Garten des Hauses und versuchte, die Terrassentür aufzuhebeln. Ein Nachbar wurde auf Geräusche aufmerksam und hielt Nachschau. Hiervon überrascht flüchtete der Unbekannte in Richtung der L 158 vom Tatort. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zu seinem Antreffen. Nach bisherigen Feststellungen wird der Mann als etwa 1,75 - 1,80 m groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell