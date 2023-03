POL-BN: Diebstahl aus geparktem Auto in Bonn-Castell - Polizei stellte Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis

Bonn (ots) - Die technischen Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am Freitag, den 31.03.2023 am Bauhaus Bonn-Endenich, Endenicher Straße 120-140, zum Thema Einbruchschutz. Die Bürgerberatung findet in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Rückfragen bitte an: Polizei Bonn Pressestelle Telefon: ...

