POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Frau tot in Wohnung aufgefunden - Ermittlungen wegen Tötungsdelikt eingeleitet

Hildesheim (ots) - GROß DÜNGEN (bf). Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer wurde am Abend des 18.01.2023 durch die Polizei Bad Salzdetfurth festgestellt. Der 50-jährige Hildesheimer fiel den Beamten gegen 22:00 Uhr in der Hildesheimer Straße in Groß Düngen auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten Hinweise für eine Drogenbeeinflussung ...

mehr