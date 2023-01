Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw gegen Fahrradfahrerin - eine Verletzte -

Hildesheim (ots)

Groß Düngen (web) - Am heutigen Morgen, um 07:35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Hildesheimer Straße/ Hostmannstraße zu einem Verkehrsunfall zw. einer Fahrerin eines Pedelec und einem Pkw. Die 57jährige Fahrerin des Pedelec befuhr mit diesem den freigegebenen Gehweg in Rtg. Hildesheim. Zeitgleich befuhr ein 45jähriger Bad Salzdetfurther mit seinem Pkw Hyundai die Hildesheimer Straße ebenfalls in Rtg. Hildesheim und wollte an der Einmündung Hostmannstraße in diese nach rechts einbiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer die Fahrerin des Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Bad Salzdetfurtherin zu Boden stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht (schwere der Verletzungen derzeit unbekannt). Am Pkw und Pedelec entstanden Sachschäden von ca. 3.000 Euro.

