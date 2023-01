Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld bei Seniorin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unter der Legende eines falschen Polizeibeamten haben unbekannte Betrüger am Dienstag (17.01.2023) eine größere Bargeldsumme bei einer älteren Frau aus Hildesheim erbeutet.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich eine männliche Person sowohl am Montag als auch gestern mehrfach telefonisch bei der Dame gemeldet und sich dabei als angeblicher Kriminalpolizist ausgegeben. Der Unbekannte wirkte derart geschickt auf die Seniorin ein, dass es ihm gelang, die Frau in den Glauben zu versetzen, ihr Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher. Aus diesem Grund sollte sie dieses abheben und an die vermeintliche Polizei übergeben.

Die Seniorin folgte den Anweisungen und hob am Nachmittag das Geld ab. Nach vorliegenden Informationen wurde sie dabei von Bankmitarbeitern auf gängige Betrugsmaschen hingewiesen. Der Täter hatte aber offenbar so überzeugend auf die Frau eingewirkt, dass sie das Geld mitnahm.

Anschließend deponierte sie es auf Anweisung des falschen Kriminalbeamten unter einem Fahrzeug auf dem Universitätsparkplatz in der Tilsiter Straße, von wo es von den Betrügern abgeholt wurde.

In Zusammenhang mit der Ablage und der Abholung des Geldes sucht die Polizei mögliche Zeugen, die am 17.01.2023, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, Beobachtungen auf dem Uni-Parkplatz getätigt haben. Das Geld soll unter ein weißes Auto gelegt worden sein, das an den Fahrzeugtüren die Aufschrift "Malteser" gehabt habe.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche warnen:

-Seien sie bitte stets misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Polizisten ausgeben und nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen oder die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen verlangen. Oftmals geschieht das mit dem Zusatz, dass Sie mit niemanden über den Anruf sprechen dürfen. Ferner geben die Täter den Angerufenen Anweisungen, was sie sagen sollen, falls sie bei Banken nach dem Grund einer Geldabhebung angesprochen werden

-Übergeben Sie niemals Geld oder Gegenstände an fremde Personen oder legen diese für eine Abholung bereit

-In den meisten Fällen handelt es sich bei Geschädigten um lebensältere Personen. Von daher werden Angehörige, Freunde und Bekannte älterer Menschen gebeten, mit diesen über die Vorgehensweisen der Betrüger zu sprechen und sie zu warnen

