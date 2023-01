POL-HI: Zeugenaufruf nach Feuerwehreinsätzen in Holle

Hildesheim (ots) - Am 16.01.2023 ist der Polizei in Alfeld vermehrt mitgeteilt worden, dass es im Ortsnetz Alfeld zu Anrufen durch vermeintliche Polizeibeamte gekommen sei. Teilweise wurden persönliche Daten oder Auskünfte zur Vermögenssituation der Angerufenen erfragt. Es wurde auch vor angeblichen Einbrecherbanden in der Umgebung gewarnt. Die betrügerische Absicht der Anrufe ist in diesen Fällen erkannt worden und ...

