POL-FR: Endingen: Verkehrsunfall mit Radfahrer - Verursacher gesucht

Am Sonntag, dem 08.01.2023, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Radfahrer die Straße Totenkinzig in Richtung Hauptstraße. Dieser kam aufgrund nicht geklärter Ursache ins Straucheln und kollidierte seitlich mit einem weißen Pkw, welcher die Hauptstraße in Richtung Stadtmitte befuhr und verkehrsbedingt warten musste. Dabei stürzte der Radfahrer und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Friedhof. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, ca. 168 cm groß und dunkel gekleidet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500EUR. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 582 0 entgegen.

