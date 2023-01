POL-HI: Betrug mittels SMS und WhatsApp

Hildesheim (ots) - HOLLE (erb). Am 17.01.2023 kommt es im Bereich der Gemeinde Holle zu zwei Feuerwehreinsätzen. Um 18:56 Uhr wird eine Rauchentwicklung im Inneren eines Altpapiercontainers in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr kann vor Ort Schlimmeres verhindern, sodass es zu keinem nennenswerten Sachschaden gekommen ist. Um 19:40 Uhr bemerkt eine 18-jährige Frau aus Holle ein Feuer an einem ...

