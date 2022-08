Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägereien auf dem Schützenfest in Schloß Holte-Stukenbrock am Sonntagmorgen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Drei Personen sind am frühen Sonntagmorgen (21.08., 03.00 Uhr) auf dem Schützenfest, Am Schützenplatz von zwei bislang unbekannte Männern geschlagen worden. Zudem setzen die Unbekannten Pfefferspray ein. Die bislang unbekannten Männern sollen in einer Fünfergruppe unterwegs gewesen sein. Einer von ihnen schlug unvermittelt mit der Faust nach den 20- und 21-jährigen Geschädigten. Der Mann und die Frau wurden dabei den Angaben nach im Gesicht getroffen. Anschließend sprühte einer der Männer mit einem Pfefferspray in das Gesicht des 21-jährigen Mannes. Als er im weiteren Verlauf zu Boden gebracht worden ist, wurde auch einem eingreifenden Zeugen, einem 16-jährigen Mann, mit dem Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Einer war ca. 175-180 cm groß, hatte ein südländisches Aussehen und war zum Tatzeitpunkt oberkörperfrei unterwegs. Der zweite Mann soll ca. 165 cm groß gewesen sein. Er wurde ebenfalls als Südländer beschrieben und trug ein weißes T-Shirt.

Gegen 04.20 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung mit zwei verletzten Personen im Rahmen des Schützenfestes an der Lüchtenstraße auf einem Supermarktparkplatz. Als die Beamten eintrafen, hatten sich auf dem Parkplatz 20-30 Personen versammelt. Die Personen waren teilweise sehr aufgebracht. Zudem machte der Großteil einen alkoholisierten Eindruck. Zwei saßen auf dem Boden waren verletzt. Für sie wurde der Rettungsdienst informiert. Beide wurden anschließend in Krankenhäuser nach Bielefeld gefahren.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass die beiden verletzten Männer, ein 28-Jähriger und ein 21-Jähriger, auf dem Parkplatz standen, als zwei oder drei Autos vorfuhren. Die Fahrzeuginsassen, ca. fünf bis zehn Männer, sollen nach dem Aussteigen auf die beiden Männer eingeschlagen haben. Es soll auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein. Anschließend fuhren sie teilweise mit den Pkw in Richtung Autobahn 33 davon. Einige flüchteten zu Fuß. Bei einem Fahrzeug soll es sich um einen Mercedes mit Bielefelder Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Auseinandersetzungen machen? Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten und den handelnden Personen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell