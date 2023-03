Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Einbruch in Einkaufszentrum - Täter stiegen durch das Dach ein - Zigaretten entwendet

Bornheim (ots)

In der Nacht zu Montag (27.03.2023) brachen Unbekannte in ein Einkaufszentrum an der Schumacherstraße in Bornheim-Roisdorf ein und entwendeten eine Vielzahl von Tabakwaren.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren die Einbrecher gegen 01:30 Uhr in das Objekt eingedrungen. Das Spurenbild am Tatort deutet darauf hin, dass die Unbekannten auf das Dach des Marktes gestiegen sind und durch die Decke in die Räume einer Bäckerei gelangten. Von dort aus verschafften sich die Täter Zugang zu einem Kiosk, aus dem sie nach den bisherigen Feststellungen Zigaretten in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang entwendeten und den Tatort schließlich mit ihrer Beute unerkannt verließen. Der Einbruch wurde am Montagmorgen von Mitarbeitern der betroffenen Firmen festgestellt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell