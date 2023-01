POL-KN: (Rottweil-Neufra) Tür des Spielgerätehauses an der Schildeckschule beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Rielasingen-Worblingen (ots) - Im Zeitraum von Samstagmittag, 13 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, ist es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Einbruch in eine Werkstatt gekommen. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in die Firmenräume des Truck Center Hegau. Dort durchsuchten die Einbrecher diverse Räume. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. ...

