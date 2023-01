Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Truck Center

Rielasingen-Worblingen (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag, 13 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, ist es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Einbruch in eine Werkstatt gekommen. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in die Firmenräume des Truck Center Hegau. Dort durchsuchten die Einbrecher diverse Räume. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Truck Centers aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

