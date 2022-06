Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch reagierte ein Beifahrer in Herbrechtingen aggressiv.

Kurz vor 20 Uhr lief ein 41-Jähriger mit seiner Begleiterin in Herbrechtingen als ein schwarzer Mercedes von Heidenheim in Richtung Giengen an der Brenz fuhr. Dabei war das Auto wohl zu schnell, was der Fußgänger äußerte. Dies hörte des Beifahrer des schwarzen Mercedes und bat den Fahrer anzuhalten. Er stieg aus, ging auf den 41-Jährigen zu und beleidigte ihn. Dann packte er ihn am Hals und schlug ihm ins Gesicht. Auch die Begleiterin des 41-Jährigen beleidigte der Beifahrer. Danach stieg der Täter wieder ein und der Mercedes fuhr davon. Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07322/96530 zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

