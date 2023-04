Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ueffeln: Brand im Technikraum eines Stallgebäudes

Ueffeln (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Balkumer Straße kam es am Dienstag gegen 10:20 Uhr zu einem Brand in einem Stallgebäude. Die Ortsfeuerwehren aus Ueffeln, Hesepe, Alfhausen, Merzen, die Drehleiter aus Bramsche-Mitte, der Rettungsdienst und die Polizei eilten zum Brandort. Vor Ort brannte der Technikraum eines Kuhstalls, die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mittels Innenangriff unter Atemschutz. Tiere kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden, drei Personen wurden nach dem Kontakt mit Rauchgasen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache lassen auf einen technischen Defekt in einem Stromkasten schließen. Durch das Feuer wurde neben dem Technikraum auch eine Melkmaschine erheblich in Mitleidenschaft gezogen, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell