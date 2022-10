Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelaufene Betriebsmittel auf der A57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 15.10.2022

Uhrzeit: 14:49 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Niederlande

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Feuerwehr Sonsbeck

Die Einheit Alpen wurde am frühen Nachmittag mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" auf die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert. In der Anschlussstelle Sonsbeck erstreckte sich eine Ölspur über mehrere hundert Meter. Da sich die ausgelaufenen Betriebsmittel auch bis in das Einsatzgebiet der Gemeinde Sonsbeck erstreckte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck nachalarmiert.

Die Ölspur wurde mittels Bindemittel abgestreut. Zur Aufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde eine Kehrmaschine angefordert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Anschlussstelle Sonsbeck durch die Feuerwehr und Polizei gesperrt werden. Die Wehrleute konnten nach rund 90 Minuten an ihren Standort zurückkehren.

