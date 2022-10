Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Übung auf der Training Base Weeze

Alpen (ots)

Am gestrigen Samstag hatten 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alpen die Möglichkeit, verschiedene Brandszenarien zu trainieren. Ort des Geschehens war die Training Base Weeze, die in unmittelbarer Nähe des dortigen Flughafens viele verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung bietet. Neben qualifizierten Ausbildern sind auch die realitätsnahen Rahmenbedingungen eine gute Basis für gelungene Übungen und den entsprechenden Lerneffekt eines solchen Tages. Geübt werden konnten beispielsweise Elektroanlagenbrände. Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Alpen bei der Gestaltung dieses Übungstages vom RWE. Dieses übernahm die vollen Seminar- und Verpflegungskosten. "Nach der Corona Pause eine schöne Geste für unsere Einsatzkräfte, die neben einigen teilweise neuen Erfahrungen und Kenntnissen mit viel Spaß ins Gemeindegebiet zurückkehrten", so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alpen.

