Polizei Hamburg

POL-HH: 230318-2. Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter mit zwei Kindern beendet

Hamburg (ots)

Die seit Mittwoch laufende Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau aus Altona, die ihre beiden Kleinkinder unerlaubt der Obhut einer Kinderschutzeinrichtung entzogen hatte, ist beendet.

Zum Hintergrund wird auf die vorangegangenen Pressemitteilungen verwiesen, zu finden unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5464512

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5466564

Nach Eingang des entscheidenden Hinweises konnte die 35-Jährige am Samstagabend in Bottrop lokalisiert werden. Sie wurde gegen 20:00 Uhr von der örtlichen Polizei angetroffen. Die beiden Kleinkinder wurden in Obhut genommen und wohlbehalten an das dortige Jugendamt übergeben.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

