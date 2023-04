Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Nach Tierstallbrand ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung - Zeugen gesucht

Alfhausen (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend zum Brand einer Tierstallung an der Bundesstraße 68 in Alfhausen. Mehr als einhundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Brandort und kümmerten sich um die Brandbekämpfung sowie Tierrettung. Für einige Tiere kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Link zur ursprünglichen PM:

03.04.2023 - 11:22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5478439

Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Nach dem derzeitigen Stand gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Brandausbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 zu melden. Die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen dauern an.

