Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Falsche Hellseherinnen erbeuteten Bargeld

Belm (ots)

Zwei Betrügerinnen, die sich als Hellseherinnen und spirituelle Heilerinnen ausgaben, erbeuteten am Mittwoch in Belm eine fünfstellige Summe Bargeld. Gegen 12:30 Uhr wurde eine 66-jährige Belmerin auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Waterloostraße von zwei russischsprachigen Frauen in ein Gespräch verwickelt. Die beiden Frauen berichteten von hellseherischen Fähigkeiten und sahen eine schwere Krankheit des Sohnes der 66-Jährigen voraus. Eine spirituelle Heilung könne das Unheil von dem Sohn abwenden. Notwendig sei dafür lediglich die Segnung von Bargeld.

Die jüngere der beiden Betrügerinnen begleitete die verängstigte Belmerin in ihre Wohnung an der Stettiner Straße. Die ältere Betrügerin wartete derweil in der Bushaltestelle in Höhe des Gerätehauses der Feuerwehr Belm.

In der Wohnung wurden der 66-Jährigen zwei Mikrofasertücher ausgehändigt, darin sollte das vorhandene Bargeld mit einem roten Faden eingenäht werden. Gegen 14 Uhr traf man mit dem vernähten Paket an der Bushaltestelle am Feuerwehrhaus ein. Dort wurde das Paket unterschiedlichen Gebeten und Segnungszeremonien unterzogen.

Nach der Prozedur wurde die betroffene Frau nach Hause geschickt, das vernähte Paket sollte sie für 40 Tage unter ihrem Kopfkissen lagern, anschließend könne sie es öffnen und der Sohn sei geheilt. Die Betrügerinnen entfernten sich fußläufig in Richtung Bremer Straße.

Als die 66-jährige Belmerin in ihre Wohnung zurückgekehrt war, wurde sie misstrauisch und öffnete das Paket. Statt des Bargeldes lagen nur Zeitungsschnipsel darin. Alsbald wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die zwei Betrügerinnen werden wie folgt beschrieben:

1. "jüngere" Betrügerin - Begleiterin in der Wohnung

- osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 160 cm groß - schlanke Statur - Kurzhaarfrisur, dunkelblond - Bekleidung: Rock, hellbraune Jacke und dunkle Sportschuhe

2. "ältere" Betrügerin - wartete in der Bushaltestelle

- osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 50 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kräftige Statur - kurze, dunkle und wellige Haare - Bekleidung: dunkelrote Hose

Wer Hinweise zu der Tat oder den beschriebenen Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm unter 05406/969630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell