POL-W: W - Auseinandersetzung mit Messer - Mann leicht verletzt

Am 25.05.2023 kam es gegen 16:30 Uhr in der Ziegelstraße in Wuppertal zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Täter (17) mit einem Messer einen Mann (30) verletzte. Aus noch ungeklärter Ursache attackierte ein 36-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter den 30-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen trugen beide Täter Messer bei sich. Während der Ältere von beiden den Mann damit bedrohte, fügte der Heranwachsende dem 30-Jährigen eine Schnittwunde zu. Polizeibeamte nahmen die beiden Angreifer vorläufig fest und brachten sie in das Gewahrsam. Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten den Verletzten in ein Krankenhaus. (rb)

