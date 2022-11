POL-WHV: Verkehrsunfall aus ungeklärter Ursache

Schortens (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Innenstadtbereich in Schortens zu diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter beschmierten hierbei mit schwarzer und goldener Farbe diverse Geschäfte, Garagen und Stromkästen überwiegend mit dem Schriftzug "AKM" an. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzen, Tel: 04461/9849330. ...

