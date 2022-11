Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tankstelle in Hooksiel ausgeraubt

Hooksiel (ots)

Am 14.11.2022, um 21:50 Uhr wurde eine Tankstelle in der Bäderstraße in Hooksiel durch bislang unbekannte Täter ausgeraubt.

Zur Tatzeit betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Während ein Täter die 19-jährige Verkäuferin mit einem Messer bedrohte, forderte der Andere die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer die Kasse geöffnet hatte, wurden die Einnahmen entnommen und beide Täter ergriffen die Flucht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Das Opfer blieb bei der Tatausführung unverletzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei Jever bittet die Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können um Kontaktaufnahme unter 04461/92110.

