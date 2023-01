Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu: "St. Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald): Polizei ermittelt nach Einbrüchen durch Unbekannte - Zeugenaufruf" - Hier: Hinweis auf silberfarbenen Kleinwagen

In der Tatnacht wurde Zeugenaussagen zufolge um circa 03.30 Uhr ein silberfarbener Kleinwagen mit Heidelberger Kennzeichen in der Ortsmitte von St. Märgen gesehen. Ob zwischen der Sichtung und den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben, sich unverzüglich unter Tel. 07651/93360 zu melden.

Ursprungsmeldung:

In St. Märgen haben sich in der Nacht vom 09.01.2023 auf 10.01.2023 zwei Einbrüche und ein Einbruchversuch ereignet.

So brachen Unbekannte in eine Pension in der Wagensteigstraße ein. Der Täter hebelte eine Nebeneingangstür auf, sodass er ins Gebäudeinnere gelangte. In der Pension wurden sämtliche Räume durchsucht. Momentan ist noch nicht bekannt, wie hoch der Diebstahlschaden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

In der Feldbergstraße brach eine bislang unbekannte Person in ein Hotel ein. Auch hier wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Tür aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. Im Hotel wurden sämtliche Räume durchsucht. Momentan wird davon ausgegangen, dass ein 4-stelliger Geldbetrag entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Vermutlich in derselben Nacht versuchten Unbekannte, in eine Apotheke in der Wagensteigstraße einzubrechen. Der Täter versuchte diverse Eingangstüren aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet evtl. Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

