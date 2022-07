Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Kia

Weeze (ots)

Ohne Aufbruchsspuren sind unbekannte Täter am Mittwoch (27. Juli 2022) in der Zeit zwischen 19:00 und 21:30 Uhr in einen grauen Kia eingedrungen, der auf dem Parkplatz der Sportanlagen an der Uedemer Straße abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem CDs und einen Gaseinfüllstutzen aus dem Fahrzeuginneren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell