POL-ME: Geldautomat gesprengt - Täter flüchteten in schwarzem Auto - Velbert - 2305044

In Velbert-Mitte haben in der Nacht zu Dienstag (16. Mai 2023) bislang noch unbekannte Täter in der Filiale einer Bank an der Grünstraße einen Geldautomaten aufgesprengt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und fahndet nach den Tätern. Hierbei bittet die Behörde um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:20 Uhr waren Anwohner der Grünstraße wegen eines lauten Knalls aus ihrem Schlaf gerissen worden. Als die Zeugen aus dem Fenster nach dem Rechten schauten, sahen sie Rauch aus der dortigen Eckfiliale einer Bank aufsteigen. Zudem beobachteten sie zwei mit Sturmhauben maskierte Männer, die aus der Bank nach Draußen rannten und in ein schwarzes Fluchtauto (mutmaßlich Audi) stiegen. Anschließend fuhren die Täter in hohem Tempo in Richtung Friedrichstraße davon.

Die Zeugen handelten genau richtig und alarmierten umgehend die Polizei, die jedoch leider im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung die Täter nicht mehr antreffen konnten.

Unterdessen nahm die Polizei in der Filiale weitere Ermittlungen auf. Hierbei stellten die Beamten fest, dass ein Geldautomat in der Filiale aufgesprengt worden war - ob hierzu ein Festsprengstoff oder Gas genutzt wurde, ist aber noch nicht geklärt. Die Räumlichkeiten der Bank wurden ganz erheblich in Mitleidenschaft gezogen: Deckenteile hingen herab und zudem wurde die Eingangstür aufgrund der Wucht der Detonation aus ihrer Verankerung gerissen. Außerdem waren mehrere Schaufenster der Bankfiliale zerbrochen und Mobiliar in der Bank umgestürzt. Trümmer aus dem Filialraum wurden sogar bis auf die Straße geschleudert. Nach ersten Einschätzungen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr der Stadt Velbert war aber die Statik des Gebäudes nicht betroffen.

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen gelangten die Täter an das in dem Geldautomaten befindliche Bargeld - wie hoch der Beute- und Sachschaden insgesamt ist, ist aber noch nicht geklärt und ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtwagen tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

