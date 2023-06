POL-RTK: Geparktes Fahrzeug zerkratzt +++ Verletzter nach Auffahrunfall +++ E-Scooter Fahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich +++ Einladung zu Informationsveranstaltung +++ Aktueller Blitzerreport

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Geparktes Fahrzeug zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Adolf-Kolping-Straße, Montag, 26.06.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 27.06.2023, 14:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag wurde ein in der Adolf-Kolping-Straße in Oestrich geparkter Personenkraftwagen beschädigt. Eine Anwohnerin der besagten Straße hatte ihren VW Touran am Montagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 14:30 Uhr den Abstellort erneut aufsuchte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die Beifahrerseite mithilfe eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt hatten. Der hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Verletzter nach Auffahrunfall,

Eltville am Rhein / Walluf, Wallufer Straße, Donnerstag, 29.06.2023, 14:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall zwischen Walluf und Eltville verletzt. Gegen 14:50 Uhr befuhren eine 34-jährige Rheingauerin in einem Skoda Fabia sowie ein 54 Jahre alter Nissan-Fahrer in dieser Reihenfolge die Wallufer Straße von Walluf nach Eltville. Hierbei musste die 34-Jährige verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen, was der Dahinterfahrende offenbar zu spät bemerkte und so auf den Skoda auffuhr. Bei der Kollision verletzte sich der Unfallverursacher und musste mit einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Der beteiligte Nissan musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf knapp 7.000 Euro.

3. E-Scooter Fahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich, Taunusstein-Bleidenstadt, B 54 / Röderweg, Donnerstag, 29.06.2023, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend kam es an einer Einmündung in Taunustein-Bleidenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Roller, bei dem der Rollerfahrer verletzt wurde. Gegen 22:00 Uhr befuhr der 14 Jahre alte E-Scooter Fahrer aus Wehen den Röderweg in Richtung der Bundesstraße 54. An der Einmündung zu ebendieser stieß der Jugendliche mit der Beifahrerseite des Mazda 3 eines 76-Jährigen zusammen, welcher zeitgleich die B 54 von Bleidenstadt in Richtung Wiesbaden entlangfuhr und demnach vorfahrtsberechtigt war. Der junge Zweiradfahrer kam zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Er musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Erziehungsberechtigter des Jungen wurde informiert und kam zur Unfallstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 2.000 Euro.

4. Einladung zu Informationsveranstaltung zu den Themen "Einbruchschutz, Sicherheit um den Urlaub sowie Seniorenprävention" Taunusstein-Hahn, Dr. Peter-Nikolaus-Platz, (Wochenmarkt) Donnerstag, 06.07.2023, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am kommenden Donnerstag wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Dr. Peter-Nikolaus-Platz in Taunusstein-Hahn an einem Informationsstand Bürgerinnen und Bürger zum Thema "Einbruchschutz, Sicherheit rund um den Urlaub sowie Seniorenprävention" informieren und offene Fragen beantworten.

"Bei uns ist nichts zu holen." oder "Wenn die wollen, kommen die überall rein!" sind Vorurteile, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle häufig zu hören bekommen. Auch die Ansicht "Die Hausratversicherung zahlt doch alles." wird oft vertreten. Dabei wird nicht bedacht, dass die Versicherung Erinnerungsstücke nie ersetzen kann. Die psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs sind oft der größte Schaden. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf nicht selten eines langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen, dass ein Einbrecher in den eigenen vier Wänden war. Täter nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. In jeder Wohnung, jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen - am liebsten natürlich Bargeld und Schmuck. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Technische Sicherungen, eine wachsame Nachbarschaft und richtige Verhaltensweisen wie das grundsätzliche Verschließen von Fenster und Türen tragen dazu bei, dass heute schon jeder dritte Einbruch im Versuchsstadium scheitert. Die Beratungsstelle zeigt Ihnen Schwachstellen einer Immobilie auf und offenbart Lösungsmöglichkeiten anhand technischer Sicherungen, um es dem Einbrecher schwerer zu machen. Besuchen Sie also am Donnerstag den Stand in Taunusstein-Hahn und erhalten sie völlig kostenfrei und unverbindlich nützliche Tipps und Hinweise.

5. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

