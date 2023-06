PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeugdieb an Grenze zu Polen festgenommen +++ Mercedes gestohlen +++ Fahrradfahrer bei Überholvorgang verletzt +++ Unfallflucht auf Friedhofsparkplatz

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeugdieb an Grenze zu Polen festgenommen, Eltville am Rhein / Görlitz (Sachsen), Dienstag, 27.06.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 05:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen gelang es einem Fahrzeugdieb um ein Haar einen hochwertigen BMW außer Landes zu bringen, er wurde jedoch kurz vor der Grenze zu Polen festgenommen. Am Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr fiel Polizisten in Görlitz (Sachsen) ein hochwertiger BMW X5 mit "RÜD"-Kennzeichen auf. Man entschloss sich dazu, das Fahrzeug und dessen Fahrer zu kontrollieren. Schnell zeigte sich, dass der Insasse, ein 32 Jahre alter polnischer Staatsbürger, weder der Besitzer des BMW noch ein berechtigter Fahrer war. So nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest und überprüften die Halterdaten des rund 60.000 Euro teuren Fahrzeuges. Hierbei stießen sie auf eine Dame aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und informierten die zuständige Polizeistation Eltville. Diese schickte umgehend eine Streife zur Halteranschrift und nahm Kontakt mit der Besitzerin auf. Und siehe da, tatsächlich hatte der festgenommene Mann in der Nacht den BMW vom Grundstück gestohlen und war scheinbar auf direktem Wege nach Polen unterwegs gewesen. Dabei hatte er jedoch nicht mit der Aufmerksamkeit der Polizei gerechnet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden soll der 32-Jährige heute einem Haftrichter in Sachsen vorgeführt werden.

2. Mercedes gestohlen, Taunusstein-Wingsbach, Vor dem Kirchforst, Dienstag, 27.06.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 09:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Fahrzeugdiebe in Taunusstein-Wingsbach zugeschlagen und dort einen hochwertigen Mercedes entwendet. Am Mittwochmorgen mussten die Besitzer eines weißen Mercedes GLC AMG feststellen, dass ihr am Vorabend in der Straße "Vor dem Kirchforst" in einem Hof abgestellter Pkw nicht mehr an Ort und Stelle parkte. Zuletzt war das rund 90.000 Euro teure Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen "RÜD-M 3321" versehen gewesen. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen. Ob der Fall im Zusammenhang mit dem entwendeten BMW aus Eltville steht, wird hierbei geprüft.

3. Fahrradfahrer bei Überholvorgang verletzt, Bad Schwalbach, Hettenhain, K 663, Mittwoch, 28.06.2023, 11:50 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag verletzte sich ein Rennradfahrer beim Versuch, ein vorausfahrendes Fahrzeug bei Hettenhain zu überholen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 52-jährige Radfahrer aus Frankfurt die K 663 von Hettenhain kommend in Richtung der Bundesstraße 54. Hierbei soll der Mann beabsichtigt haben, einen vorausfahrenden, roten Pkw zu überholen. Als er so den Überholvorgang einleitete, touchierte er einen zeitgleich entgegenkommenden Mercedes einer Frau aus Hünstetten und verletzte sich dabei. Er musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden. An seinem Rennrad sowie dem Mercedes entstand ein Gesamtschaden von knapp 5.500 Euro.

4. Unfallflucht auf Friedhofsparkplatz, Bad Schwalbach, Martin-Luther-Straße, Mittwoch, 28.06.2023, 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich auf einem Friedhofsparkplatz in Bad Schwalbach eine Unfallflucht zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Gegen 07:00 Uhr parkte eine Bad Schwalbacherin ihren blauen Ford Focus auf dem zugewiesenen Parkplatz des Friedhofs in der Martin-Luther-Straße. Als sie gegen 10:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, musste sie dann feststellen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen ihren Ford gefahren war und diesen an der Beifahrerseite beschädigt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Den Unfallspuren zufolge hatte die verursachende Person versucht, neben dem Focus einzuparken.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

