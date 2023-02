Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf.

Leinefelde-Worbis OT Worbis (ots)

Am Freitag dem 20.01.2023 zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr kam es in der Nordhäuser Straße in Worbis zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes wurde durch einen Fahrzeugführer dessen schwarzer Seat Ibiza abgeparkt. Nach dessen Rückkehr stellte man dann eine Beschädigung an der hinteren rechten Stoßstange fest. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Auto mit weißer Lackierung. Da dieses pflichtwidrig die Unfallstelle verließ, wurde durch die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am beschädigten Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Leinefelde unter dem Aktenzeichen VUS/0020029/203 unter der Telefonnummer: 03605- 56 90 10 entgegen.

