Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Linz, Asbacher Straße (ots)

In Absprache mit der Polizeiinspektion Linz, führte die Verkehrsdirektion am Vormittag des vergangenen Dienstages, 27.09.22 an oben beschriebener Örtlichkeit deine Geschwindigkeitskontrolle durch. Nun wurden die Ergebnisse der fast 5 stündigen Messung mitgeteilt. Demnach befuhren knapp 800 Fahrzeuge die Asbacher Straße in Linz, Insgesamt wurde in 33 Fällen eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt und gemessen. In drei Fällen lag der Wert in dem Bereich, der eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge hat.

